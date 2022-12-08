عقب لقائه «باتيلي».. المبعوث الإيطالي يُؤكد دعم بلاد لوساطة الأمم المتحدة

قال المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو إنّ بلاده تؤيد بشدة وساطة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.

وذكر أورلاندو، عقب لقائه باتيلي أنّ إيطاليا تؤيد بشدة هذه الوساطة لصالح مسار ليبي نحو الانتخابات التي تؤدي إلى حكومة توافقية وشاملة واستخدام عادل للموارد الوطنية.

وأضاف أورلاندو: «لقد أثنيت على مشاوراته وجهوده الشاملة لوضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري كشرط مسبق للانتخابات وشددت على ضرورة أن تضع المؤسسات وقادتها التطلعات الديمقراطية للشعب على مصالحهم الخاصة».