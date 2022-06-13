عقب لقائه «باشاغا».. «أورلاندو»: اتفقنا على الحاجة للحفاظ على الهدوء

قال مبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورنلادو إنّه اتفق مع رئيس االحكومة الليبية فتحي باشاغا على الحاجة المطلقة للحفاظ على الهدوء على الأرض مع وضع احتياجات وتطلعات شعب ليبيا أولاً.

أورنلادو وعقب لقائه باشاغا ذكر أنّه دعا إلى تنحية الانقسامات جانباً لاتباع مسار شامل وتوافقي من أجل الوحدة وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وسبق لقاء باشاغا، مباحثات جمعت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع مبعوث وزير الخارجية الإيطالي الخاص نيكولا اورنلادو وسفيرها بليبيا جوزيبي بوتشينو، حول تطورات الوضع في ليبيا وتطوير العلاقات الثنائية.