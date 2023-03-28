عقب محاولات مستمرة.. الفرق الفنية تنجح في السيطرة على تسريب المياه بالخمس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي سيطرته على تسريبات للمياه تعرضت لها المحطة الواقعة على مسار المنظومة الشرقي بالقرب من مدينة الخمس.

وقال الجهاز في بيان له إنّ فرق الصيانة بدأت فعليا في إخضاع معالجة الأعطاب إلى التجربة الفنية بعد استكمال أعمال التصنيع واللحام التي استمرت لساعات.

ولفت الجهاز إلى أن السيطرة على التسريب حالت دون فقدان نحو مليون متر مكعب من المياه وانقطاعها على عديد المدن والبلديات، محذرا من خطورة التعديات التي تطال مسارات النهر على سلامة تدفق المياه، ومطالبا الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في حماية المحطات.