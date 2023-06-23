عقب مصراتة وزليتن.. العثور على موقع بطرابلس يستخدم لتعدين العملات الرقمية

أعلن جهاز المباحث الجنائية ضبط عدد كبير من الأجهزة والمعدات التي تستخدم في تعدين العملات الرقمية المشفرة داخل موقع بمنطقة السراج في طرابلس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها.

وكان جهاز المباحث قد ضبط في وقت سابق معدات وأجهزة تستخدم في تعدين العملات الرقمية داخل موقع بمنطقة الظهرة وسط العاصمة، واتخذت الإجراءات حيال الأشخاص المقبوض عليهم في الموقع.

الجدير بالذكر أنّ النائب العام أعلن أمس الخميس، ضبط 50 صينيا يقومون بعمليات تعدين للعملات الرقمية المشفرة بمصنع حديد في مدينة زليتن بالمخالفة للقانون.

واستخدم الـ50 صينيا أجهزة عالية الطاقة وتسخير إمكانات مادية هائلة لتعدين العملات الافتراضية، ما نتج عن هذه العملية ضرر بالمال العام والمصلحة العامة.