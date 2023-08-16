عقب 24 ساعة من الاشتباكات.. «الدبيبة»: ما حدث في طرابلس مؤسف

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن تأسفه جداً لما حدث، وأنّه «مؤسف ما حدث، ولابد أن لا يتكرر» بحسب قوله.

وتابع الدبيبة خلال جولته ليلة البارحة في العاصمة طرابلس بالقول: «تقبل الله المتوفين ويشفي الجرحى منهم، فما حدث هو جرح نازف للعاصمة طرابلس ولسكانها ، ولكل الليبيين».

وأضاف أنّه سعى ولا يزال يسعى للاستقرار والبناء، وأنّه لا يزال يوجد مفسدين سيقف لهم بالمرصاد، معربا عن شكره لأعيان وأهالي سوق الجمعة وما جاورها لمساعيهم في وقف هذه الاشتباكات.

وأعرب الدبيبة عن شكره لجهاز الإسعاف والطوارئ وكل الفرق الطبية والمستشفيات والمصحات التي استقبلت الجرحى وقدمت الخدمة اللّازمة لهم، مشددا على أهمية توثيق حقوق كل الناس المتضررة من هذه الاشتباكات.