عقد الملتقى الليبي الإفريقي برعاية مجلس النواب الليبي

عُقِد اليوم الخميس، الملتقى الليبي الإفريقي في مقر مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، وبمشاركة عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الأفارقة المعتمدين في ليبيا، وبحضور السفير التركي” ضيف شرف”.

ويأتي عقد الملتقى بناءً على دعوة مجلس النواب الليبي، ولجنة الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب.

وناقش الملتقى العلاقات الليبية الإفريقية وسبل تطويرها من خلال ثلاثة محاور سياسي واقتصادي و أمني.

وبدأت فعاليات هذا الملتقى بكلمة رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة احمد سيالة؛ رحب فيها بالحضور وأكد خلالها على أهمية الدور الليبي في أفريقيا، وضرورة الدور الإفريقي في حل الأزمة الليبية.

كما شدّد سيالة على ضرورة تبني سياسة الأمن الجماعي لأفريقيا، وتوحيد الجهود في كل القضايا الأفريقية المشتركة.

كما ألقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقّي، كلمة رحب فيها بعقد هذا الملتقى؛ معرباً عن ضرورة التنسيق السياسي والأمني أفريقياً وخاصة في أزمة ليبيا، وفيما يخص الهجرة غير الشرعية والقضايا الاقتصادية.

من جانبه ألقى رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى ونائب رئيس لجنة الخارجية النائب علي ابو زعكوك؛ كلمة أوضح فيها أن الغاية من عقد هذا الملتقى هي إبراز دور أفريقي إيجابي وفاعل في ليبيا والحيلولة دون التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، والتعاون الإفريقي المشترك في قضايا الهجرة غير الشرعية والإرهاب والتنمية.

كذلك ألقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة كلمة أعرب فيها عن ترحيب حكومة الوفاق بدورٍ أفريقي إيجابي، وعن التطلعات إلى تعاون ليبي أفريقي في مجالات الأمن والهجرة غير الشرعية والاستثمار.

وتم خلال الملتقى عرض لمرئي عرضت من خلاله اللجنة التحضيرية نبذة مختصرة عن تاريخ التقارب بين الدول الأفريقية بدءا من منظمة الوحدة الإفريقية، وانتهاءً بالاتحاد الأفريقي.

وفي النصف الثاني من الملتقى تم إفساح المجال للكلمات والتي بدأها مدير إدارة العلاقات الافريقية في وزارة الخارجية علاء عبد العاطي التاجوري شدّد خلالها على اهتمام وزارة الخارجية بالشأن الأفريقي، وأعرب عن رغبة الدبلوماسية الليبية في تطوير وتعميق العلاقات الليبية الإفريقية.

كما شارك رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمار الخارجي عبد الحكيم الشويهدي، بمداخلة بيّن فيها وضع الاستثمارات الليبية في أفريقيا وأهميتها والصعوبات التي تواجهها.