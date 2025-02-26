عقد جلسات توعوية مع المترشحين لـ«انتخابات المجالس البلدية»

عقدت مكاتب الإدارة الانتخابية، “جلسات حوارية مع مفوضي القوائم المترشحة والمترشحين الأفراد لانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية لعام 2025.حيث تم خلالها تقديم عروض مرئية حول مرحلة الترشح وآليات استخدام قوائم التزكية الإلكترونية، إلى جانب شرح مفصل حول شروط الترشح والمستندات المطلوبة”.

وتطرقت الجلسات أيضًا إلى “شرح عملية تسجيل الناخبين، وشروط التسجيل، بما في ذلك الطرق الإلكترونية واليدوية لتسجيل الناخبين المقيمين وغير المقيدين في السجل المدني، وتم التركيز على البلديات المستهدفة ضمن الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، بهدف توعية المواطنين والمترشحين بآليات التسجيل والضوابط المطلوبة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية”.

وأكدت مكاتب الإدارة الانتخابية خلال الجلسات على “أهمية المشاركة الفعالة من جميع الأطراف لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، داعيةً الناخبين والمترشحين إلى الالتزام بالمواعيد والإجراءات المعلنة لضمان حقوقهم الانتخابية”.

يذك أن “هذه الجلسات تأتي في إطار حرص المفوضية على تعزيز التواصل مع المترشحين والناخبين وتقديم كافة المعلومات والتوضيحات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية”.