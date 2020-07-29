عقوبات أمريكية على جيش النظام السوري ونجل «الأسد»

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على سوريا، تستهدف أفرادا وكيانات، وحذرت مستثمري الشرق الأوسط من التعامل مع دمشق.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بيان للوزارة الأمريكية، أن العقوبات تستهدف حافظ نجل الرئيس السوري بشار الأسد، والفرقة الأولى في الجيش السوري والفرقة الأولى المدرعة، وذلك في إطار “قانون قيصر”.

وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على شخص واحد و9 كيانات لإثراءهم النظام السوري من خلال بناء عقارات فاخرة.

وأضافت أن هذا الإجراء هو الثاني الصادر عن وزارة الخزانة بموجب “قانون قيصر”، علما أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد قام في 17 يونيو 2020 بتحديد 9 أهداف وفقا لـ”قانون قيصر”.

وأشارت في البيان إلى أن هذه الأهداف تألفت من أفراد وكيانات يدعمون بنشاط جهود إعادة الإعمار التي وصفتها بـ”الفاسدة”.

وأكدت أن إجراءات اليوم تعزز الإجراءات التقييدية ضد دمشق التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وتعزز التزام الحكومة الأمريكية بفرض تكاليف على أولئك الذين يوجهون الأرباح للسلطات السورية.

كما نقلت “رويترز” عن مسؤول حكومي كبير قوله، إن العقوبات شملت 9 كيانات، بموجب قانون قيصر، وأن الإدارة الأمريكية تزعم أن رجال أعمال وشركات يُطورون مشروعات على “أراضي النازحين”.

وأشار المسؤول إلى أن أمريكا “ستفرض عقوبات على الكيانات السورية التي تدعم حكومة الأسد إلى أن تتوقف عن عرقلة التسوية السياسية للحرب”.

وأضاف أن “أمريكا ستفرض عقوبات على أي شخص أو كيان يجري معاملات مع نظام الأسد”، ومحذرًا مستثمري الشرق الأوسط بأن واشنطن ستبدأ التحرك لمنع تدفق الاستثمارات إلى الحكومة السورية.