عقوبات أوروبية ضد بنات الرئيس الروسي ووزير خارجيته

فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عقوبات على ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زوجته السابقة لودميلا، إضافة إلى إيكاتيرينا فينوكوروفا، ابنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف.

وقالت وكالة اسوشتيد برس إنّ العقوبات ضد ابنتي بوتين جاء في إطار حزمة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الاقتصاد الروسي ورجال الأعمال والأقلية الحاكمة ردا على العملية العسكرية التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا.

وأدرج الاتحاد الأوروبي ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا في قائمته المحدثة للأفراد الذين يواجهون تجميدا للأصول وحظر سفر إلى دول الاتحاد.

وتأتي الخطوة من الكتلة الأوروبية في أعقاب تحرك مماثل من جانب الولايات المتحدة قبل يومين، بعد ظهور أدلة على ارتكاب القوات الروسية عمليات قتل وتعذيب ضد مدنيين لاسيما في مدينة بوتشا بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.