عقوبات أوروبية على مُمول شركة «فاغنر» الروسية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل الأعمال الروسي “يفغيني بريغوزين” المعروف بـ”طباخ بوتين” والمُمول لشركة فاغنر العسكرية الخاصة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن شركة فاغنر متورطة في انتهاكات متعددة ومتكررة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأوضح الاتحاد أن شركة فاغنر نقلت أسلحة ونشرت مرتزقة لدعم عناصر حفتر وشاركت في عمليات عسكرية ضد حكومة الوفاق الوطني وساهمت في تقويض العملية السياسية.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، منوهاً بأنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في ليبيا خاصة الأعمال التي تُهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار بما في ذلك انتهاكات حظر الأسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاولات التصدير غير المشروع للنفط.