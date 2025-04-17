عقوبات على المخالفين.. تمديد فترة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية

أعلنت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية “عن تمديد فترة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد عبر المنافذ الرسمية حتى تاريخ 31 / 12 / 2024، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2024”.

وبحسب القرار، “يمدد العمل بالإعلان السابق الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2025، لتصبح مدة التسوية ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ هذا الإعلان”.

وأهابت الوزارة “بكافة العمالة الأجنبية وجهات العمل المعنية الإسراع في استكمال إجراءات التسوية القانونية خلال المدة المحددة، وفق الخطوات التالية: التسجيل عبر منصة وافد الرقمية.http://www.Wafed.gov.ly، وإبرام وتوثيق عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، والحصول على شهادة صحية من المركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

ووفق القرار، “سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة”.