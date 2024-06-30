عقود تصديرية لشركات أدوية مصرية مع وكلاء في ليبيا

أبرمت العديد من الشركات المصرية المتخصصة في الدواء والمستلزمات الطبية، المشاركة في الملتقى والمعرض السادس عشر للرعاية الصحية في العاصمة الليبية طرابلس، تعاقدات تصديرية مع وكلاء وموزعين من ليبيا.

و قالت صحيفة اليوم السابع المصرية، أن 17 شركة مصرية شاركت بالملتقى الذي عقد خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2024، بهدف زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الطبية إلى السوق الليبي وفتح آفاق للتعاون المشترك.

وفي سياق متصل بين المجلس التصديري المصري للصناعات الطبية والأدوية، أن صادرات قطاع الصناعات الطبية والمستلزمات بلغت 611 مليون دولار العام الماضي، كما حققت الصناعات الطبية ما قيمته 214.5 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2024.