عقيد عيسى: قوات حفتر تعتزم السيطرة على قاطرة بحرية لاستعمالها في مهام قتالية

قال آمر المحور القتالي البحري بعملية بركان الغضب العقيد رضا عيسى، إن قوات حفتر تعتزم السيطرة على قاطرة بحرية لاستعمالها في مهام قتالية.

ونقل المكتب الإعلامي بعملية بركان الغضب عن عيسى قوله، في تصريحات الخميس، إن خليفة حفتر أمر العاملين بميناء درنة تسليم القاطرة “إيراسا” لتزويدها بمعدات عسكرية في مخالفة للقوانين المحلية والدولية.