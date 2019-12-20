عقيد عيسى: قوات حفتر تعتزم السيطرة على قاطرة بحرية لاستعمالها في مهام قتالية

قال آمر المحور القتالي البحري بعملية بركان الغضب العقيد رضا عيسى، إن قوات حفتر تعتزم السيطرة على قاطرة بحرية لاستعمالها في مهام قتالية.
ونقل المكتب الإعلامي بعملية بركان الغضب عن عيسى قوله، في تصريحات الخميس، إن خليفة حفتر أمر العاملين بميناء درنة تسليم القاطرة “إيراسا” لتزويدها بمعدات عسكرية في مخالفة للقوانين المحلية والدولية.
ونوه بأن القاطرة ستكون هدفا مشروعا للقوات البحرية التابع لحكومة الوفاق في حال استعمالها في مهام حربية.
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وأشار العقيد عيسى إلى أن المحور البحري مُجهز بقوات قتالية لحماية الساحل ومجابهة أي اعتداء من جهة البحر.
وأضاف يقول:
قادرون على القضاء على من تبقى منهم بحرا وقواتنا تواصل دورياتها للتعامل مع أي تحرك أو هدف معادي.
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