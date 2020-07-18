عقيد قنونو لدول العدوان: سنُعيد أبناءكم في توابيت

وجه الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، رسالة إلى ما أسماها بـ”العواصم المتآمرة”، وتوعدهم بقوله “مدرعاتكم صارت رمادًا وسنعيد أبناءكم في توابيت”.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، تعليقاً على صور متداولة لمرتزقة من تشاد تتجول في مدينة هون وسط ليبيا، قال عقيد قنونو: “إلى العواصم المتآمرة، أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا في العدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت”.

وأضاف: “مدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رمادا، وما سلم منها صار في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب لتظل شاهدا على غدركم وتلعنكم الأجيال مدى الدهر”.

وتابع متحدث جيش الوفاق: “ذخائركم التي قتلت أبناءنا، وطائراتكم التي دمرت مدننا، وغطرستكم أيضا، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا”.

الى العواصم المتآمرة، أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا في العدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت https://t.co/Du4zNp0WAJ — عقيد طيار محمد قنونو – المتحدث باسم الجيش الليبي (@LyArmySpox) July 17, 2020