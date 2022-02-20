«عقيلة صالح»: أصبت بإحباط بسبب عدم إجراء الانتخابات

قال رئيس محلس النّواب عقيلة صالح إنّه أصيب بإحباط جراء عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر الماضي.

وتالع صالح في كلمته أمام البرلمان العربي إنّ سبب تأجيل الانتخابات هو عجز وفشل الجهات الموكل إليها، بحسب الاتفاق السياسي، في تهيئة المناخ الأمني والاجتماعي لإجراء المصالحة الوطنية.

وأضاف أنّ مجلس النواب لم يقصر في دعم مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات، خاصة بإصداره القوانين الانتخابية، وحثّه الرئاسي والحكومة على أداء مسؤولياتهما لإقامتها في موعدها.

وبيّن صالح أنّ خارطة الطريق تنص على تهيئة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ووضع قواعد دستورية وتشكيل لجنة لتعديل النقاط الجدلية بمسودة الدستور وطرحه للاستفتاء.