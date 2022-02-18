«عقيلة صالح»: استطعنا تجاوز مرحلة التدخلات والإملاءات الخارجية

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّ الثورات التي لا تنتهي إلى التغيير للأفضل تفقد مع الزمن قيمتها الأخلاقية والإنسانية.

واوضح عقيلة صالح في كلتمه بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير أنّ الأطراف السياسية استطاعت تجاوز مرحلة التدخلات والإملاءات الخارجية السلبية في سابقة سياسية لم تحدث منذ 2011.

وتابع عقيلة صالح أنّ الحوار الليبي الليبي الذي أطلقه مجلس النواب وضع فيه مصلحة الوطن والمواطن أساسا لصياغة تفاهمات تنعكس إيجابا على المواطن

وأضاف عقيلة صالح أنّه يجب على حكومة الاستقرار فور منحها الثقة تهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وإزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في موعدها

وبيّن عقيلة صالح أنّه يجب على الشعب الليبي في هذه المرحلة نبذ خطاب الكراهية ومساندة حكومة الاستقرار لبناء الدولة المنشودة