عقيلة: الإقبال على الانتخابات يدلّ على رغبة المواطنين بالاستقرار والأمن

ثمّن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “الإقبال منقطع النظير من الشعب على العملية الانتخابية مما يدل على رغبة المواطنين في الاستقرار والأمن والنظام والمشاركة في صنع القرار”.

وهنأ رئيس مجلس النواب، “كل ليبي وليبية، على إيمانهم بالعملية الانتخابية وتوافدهم على صناديق اقتراع انتخابات المجالس البلدية، الذي يؤكد بأن الأرض خصبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي لا يوجد أي مبرر لتأخيرها”.

وأكد رئيس مجلس النواب، “أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة، لأنها تمثل رغبة 2.8 ناخب من الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار ممثليه بإرادتهم الحرة دون قيود”.

كما ثمّن جهود وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، والقيادة العامة للقوات المسلحة، في تأمين انتخابات المجالس البلدية، الذي يعد دلالة قاطعة على احترامها لإرادة الشعب الليبي.