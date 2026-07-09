عقيلة صالح: الاستقرار يتحقق عبر مسار ديمقراطي توافقي

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس 9 يوليو 2026، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هنا تيتيه، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي إن اللقاء عقده عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة، حيث ناقش مع المسؤولتين الأمميتين مستجدات المشهد السياسي والجهود الرامية إلى الوصول إلى حلول تدعم الاستقرار في البلاد.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح خلال اللقاء موقف مجلس النواب الثابت بشأن ضرورة تحقيق الاستقرار عبر مسار ديمقراطي توافقي، مشددًا على أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.

من جانبها، أشادت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هنا تيتيه بدور مجلس النواب في الدفع بالعملية السياسية، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم والوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

كما أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري استمرار دعم الأمم المتحدة للجهود التي تهدف إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وتعزيز استقرارها.