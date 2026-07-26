عقيلة صالح: الانتخابات الطريق لإنهاء «المرحلة الانتقالية» في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت 26 يوليو 2026، مع عدد من ممثلي ملتقى فزان الوطني مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، إلى جانب مقترحات معالجة الأزمة الليبية ودعم مسار الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

وجاء اللقاء الذي عقد في مدينة بنغازي بحضور عدد من الأكاديميين والنشطاء وأصحاب الرأي من ممثلي ملتقى فزان الوطني، في إطار التشاور حول تطورات المرحلة الراهنة والاستماع إلى رؤى وملاحظات ممثلي الإقليم بشأن الملفات الوطنية.

واستمع رئيس مجلس النواب الليبي إلى طرح ممثلي الملتقى حول الأوضاع العامة في إقليم فزان وليبيا، والمقترحات المتعلقة بإنهاء الأزمة السياسية، وصولًا إلى تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وأكد عقيلة صالح أهمية الدور الوطني والتاريخي لإقليم فزان في بناء الدولة الليبية الحديثة، مشيدًا بجهود الأكاديميين والمثقفين والمشايخ وأعضاء ملتقى فزان الوطني في دعم الحوار والمشاركة في النقاشات المرتبطة بمستقبل البلاد.

واستعرض رئيس مجلس النواب تطورات المشهد السياسي الليبي، مشددًا على ضرورة المضي نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية باعتبارها الحل لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتحقيق الاستقرار الدائم، ودفع مسار التنمية والإعمار في مختلف المناطق، وفي مقدمتها إقليم فزان.

من جانبهم، أكد أعضاء ملتقى فزان الوطني دعمهم لمجلس النواب الليبي باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة، مشددين على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع رئاسة المجلس بما يسهم في توحيد المواقف وتعزيز التوافق الوطني.