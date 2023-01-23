«عقيلة صالح»: الانتخابات لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الانتخابات لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادا عليه.

وخلال مقابلة تلفزيونية، كشف عقيلة عن وجود فرصة لإيجاد حكومة جديدة، مبينا أنّه تم تقديم مقترح للبعثة الأممية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة.

وأفاد عقيلة أنّ الوثيقة الدستورية ليست هي المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية، مشيرا إلى أنّ الخلاف الجوهري بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول مزدوجي الجنسية.

وأضاف عقيلة قائلا: «حددنا مدة معينة في مجلس النواب إذا تم تجاوزها سنُعدّ قاعدة دستورية»، مؤكدا أنّه لا بد من وجود توافق مع مجلس الدولة من أجل مصلحة الشعب الليبي.

وأكد رئيس مجلس النواب وجود مؤامرات خارجية لتعطيل الحل، وإطالة أمد الأزمة في ليبيا، وأنّ الانتخابات ليست غاية إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد، حسب تعبيره.