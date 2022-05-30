عقيلة صالح: الحكومة الليبية لها أن تعمل في أي مدينة ليبية

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء اليوم الاثنين، إلى مدينة سرت، وكان في استقباله أعضاء مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية، وحسن الزرقا، ورئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا، ونائب رئيس مجلس الوزراء خالد الأُسطى، وعدد من الوزراء وعميد بلدية سرت وأعيان وحكماء المدينة.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن رئيس مجلس النواب ألقى كلمة تناول من خلالها تاريخ الجهاد في المدينة، كما وأثنى على أهالي مدينة سرت كافة لحفاوة الاستقبال وعرج على دلالة المدينة في توسطها للبلاد على وحدة ليبيا.

وأكد عقيلة صالح بأن الحكومة لها أن تعمل في أي مدينة ليبية طالما توفرت لها الظروف المواتية لأداء مهامها الموكلة إليها، وطالب الحكومة بضرورة الاهتمام بمدينة سرت وإعادة إعمارها وكافة المدن الليبية.

كما ألقى عضو مجلس النواب عن سرت زايد هدية، ورئيس مجلس الوزراء وعميد بلدية سرت والحكماء والأعيان بالمدينة كلمات رحبوا من خلالها برئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، متمنين لهم التوفيق والسداد في الحفاظ على وحدة ليبيا والعبور بها إلى مرحلة الأمن والاستقرار.