عقيلة صالح: الحكومة الموحدة شرط أساسي لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 12 مايو 2025 - 19:19 نُشر: الإثنين، 12 مايو 2025 - 19:19
ليبيا
مجلس النواب
استمرار التعاون مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي

استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، ونائبتها ستيفاني خوري، في مكتبه بمدينة القبة.

وخلال اللقاء، أكد صالح، على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة كخطوة أولى للمضي قدمًا في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

وأكد أيضًا على أهمية استمرار التعاون مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، مع التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 بهدف إنهاء الانقسام السياسي.

من جانبها، أكدت تيته، سعيها المتواصل لإعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة وتقريب وجهات النظر لتحقيق تقدم في العملية السياسية.

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