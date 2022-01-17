«عقيلة صالح»: الحكومة انتهت ولايتها ويجب إعادة تشكيلها

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها ويجب إعادة تشكيلها، معربا عن تفاجئه بتأجيل الانتخابات من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضح صالح في جسلة النواب اليوم، أنّ الأمر يتطلب الآن وضع خارطة طريق جديدة بالتعاون مع المفوضية والقضاء، مطالبا البعثة الأممية بالضغط على كافة الأطراف لتشجيع الليبيين على الذهاب لصندوق الانتخابات.

وتابع صالح أنّه لم يعد ممكنا فرض مسودة الدستور المرفوضة من عدد من المكونات الليبية، داعيا لتشكيل لجنة من 30 أكاديميًا ليبيًا لصياغة دستور. توافقي.

وأضاف صالح أنّه لو كانت لدى النواب رغبة في تأجيل الانتخابات لما أصدر قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى أنّ القول بأن تفصيل المادة 12 على نفسي كانت محض افتراء وترشح نحو 100 مرشح للانتخابات الرئاسية كان دليلا على ذلك.

وكتن رئيس مجلس النواب يعلق جلسة النواب إلى يوم غد الثلاثاء لمناقشة أعمال لجنة خارطة الطريق المشكلة من المجلس.