عقيلة صالح: بنغازي جاهزة لاحتضان «البرلماني الآسيوي الإفريقي»

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي سعود راشد الحجيلان، والأمين العام للمجلس فائز الشوابكة، بحضور رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، وذلك لبحث الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر البرلماني الآسيوي الأفريقي المزمع تنظيمه في مدينة بنغازي.

ورحب رئيس مجلس النواب بالوفد الزائر، معبرًا عن تقديره لترشيحه لرئاسة المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، وللاختيار القاضي باستضافة مدينة بنغازي لهذا الحدث الدولي، الذي يضم رؤساء وممثلي البرلمانات في آسيا وأفريقيا.

وأكد رئيس مجلس النواب جاهزية مدينة بنغازي لاستضافة المؤتمر، مشيرًا إلى توفر كافة الإمكانيات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاحه، ومبرزًا ما تشهده المدينة من أمن واستقرار وحركة إعمار وتنمية.

من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي سعود راشد الحجيلان، والأمين العام فائز الشوابكة، عن تقديرهما لرئيس مجلس النواب، مثمنين دوره الوطني والعربي، كما قدما الشكر لرئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وناقش الاجتماع التفاصيل المتعلقة باستضافة مدينة بنغازي للمؤتمر المزمع عقده منتصف شهر يونيو المقبل، بما يشمل الترتيبات التنظيمية واللوجستية لضمان نجاح الحدث.

وأكد المشاركون أهمية انعقاد المؤتمر في مدينة بنغازي، معتبرين أنه يعكس مرحلة ما بعد مكافحة الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار، إلى جانب دعم مسار الإعمار والتنمية، وتعزيز التعاون بين البرلمانات الآسيوية والأفريقية، وتوسيع آفاق الشراكة والتنسيق بين الدول الأعضاء.

ويأتي هذا اللقاء ضمن التحضيرات الجارية لاستضافة بنغازي فعاليات دولية برلمانية، في إطار تعزيز الحضور الدبلوماسي والتشريعي لليبيا على الساحة الإقليمية والدولية.

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون واستقرار ليبيا في بنغازي

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة، الثلاثاء 5 مايو 2026، سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا تييري فالا، والوفد المرافق له، وذلك في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، وفق ما أفاد به المجلس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين ليبيا وفرنسا في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بالمسار السياسي والدعم الدولي لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما تناول الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الليبية، في ظل التطورات السياسية والأمنية الجارية، وسبل دعم الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية نحو مزيد من التوافق.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة تحركات دبلوماسية تشهدها مدينة بنغازي، لتعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بما يخدم الاستقرار في ليبيا.