عقيلة صالح: «حسين العائب» مستمر في مباشرة مهامه رئيسًا لجهاز المخابرات

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح استمرار الفريق أول حسين محمد العائب في أداء مهامه رئيسًا لجهاز المخابرات الليبية، وممارسة كافة الصلاحيات القانونية الممنوحة له، وذلك في ضوء المستجدات المتعلقة برئاسة الجهاز.

وأوضح مجلس النواب الليبي في بيان صادر من بنغازي، الأربعاء 8 يوليو 2026، أن تأكيد استمرار العائب في منصبه يأتي استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي، وأحكام القانون رقم 8 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية.

وأشار البيان إلى أن الخطوة تأتي حرصًا على احترام الشرعية الدستورية والقانونية، وصون استقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار المرافق العامة في أداء مهامها.

وأكد عقيلة صالح أن الفريق أول حسين محمد العائب سيواصل إدارة جهاز المخابرات الليبية والإشراف على إداراته وفروعه ووحداته، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العمل والمحافظة على مقرات الجهاز ووثائقه ومعلوماته وموجوداته ومعداته.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة حماية ممتلكات الجهاز من أي اعتداء أو استيلاء أو تصرف غير مشروع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته لأحكام القانون.

كما أكد على أهمية استمرار جهاز المخابرات الليبية في أداء مهامه الوطنية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، إضافة إلى مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وطالب عقيلة صالح رئيس جهاز المخابرات الليبية بموافاة رئاسة مجلس النواب بتقارير دورية حول سير العمل داخل الجهاز والإجراءات المتخذة ضمن الاختصاصات القانونية، إلى جانب إبلاغ المجلس بشكل عاجل بأي تطورات أو معوقات أو ظروف استثنائية قد تؤثر على أداء الجهاز لمهامه.

ودعا رئيس مجلس النواب رئيس جهاز المخابرات الليبية وجميع منتسبي الجهاز إلى الالتزام بأحكام الدستور والقانون، والحفاظ على وحدة المؤسسة وانضباطها واستقلالها، وتجنب أي إجراءات قد تؤثر على قدرتها في تنفيذ واجباتها الوطنية.