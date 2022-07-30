عقيلة صالح: حكومة «الدبيبة» فشلت في تسيير أمور الدولة

وصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية بغير الشرعية، مشيراً إلى أن تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها أجج الموقف وساهم في الانقسام.

وفي حوار مع قناة “فرانس 24″، اتهم عقيلة صالح حكومة الدبيبة، بالفشل في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرفها لأكثر من 120 مليار دينار في غير محلها.

وأضاف عقيلة: “ولم نشاهد أي تغيير حد الآن والموطان لازال يعاني”.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة.

وأكد عقيلة صالح أن الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية ويجب أن تُعطى الفرصة على الأقل 3 أو 4 أشهر قبل الحكم عليها.

كما شدّ رئيس مجلس النواب على ضرورة تفكيك المجموعات المسلحة وفقا للاتفاق السياسي.

وأشار عقيلة صالح إلى الاتفاق مع مجلس الدولة على 90% من النقاط الخلافية في الدستور ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة قوات حفتر في الانتخابات، قائلا إن هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية.