«عقيلة صالح»: حل الأزمة يجب أن يكون ليبي ليبي

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع مستشارة الامين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، مستجدات العملية السياسية.

ونقل المكتب الإعلامي لمجلس النواب عن ويليامز ثنائها على التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، مثمنة دور مجلس النواب في هذه الخطوة بحسب وصفهم.

و٫كر المكتب الإعلامي أنّ عقيلة صالح أكّد للمستشارة الأممية أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبي ليبي، دون تدخلات أجنبية، وأنّ مجلس النواب قادر على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود في هذا المسار.

وأكّد صالح أنّ المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لكافة المواطنين من كل ربوع ليبيا دون إقصاء أو تهميش لفئة دون أخرى أو مدينة دون الأخرى، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النّواب.