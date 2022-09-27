«عقيلة صالح»: سنستدعي حكومة «باشاغا» في الجلسة القادمة

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّه سيتم استدعاء الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا في جلسة المجلس القادمة.

وأكّد عقيلة صالح في كلمته الافتتاحية لجلسة النواب، على ضرورة استدعاء رؤساء الأجهزة الرقابية في الجلسة القادمة، مطالبا مجلس إدارة المصرف المركزي بإعادة النظر في سعر الصرف.

وطالب عقيلة صالح النائب العام بتحريك الدعوى القضائية ضد من وردت أسماءهم في تقارير الأجهزة الرقابية، قائلا: «بلغت أن النائب العام أحال 140 شخصية للتحقيق في قضايا الفساد».

وقال عقيلة صالح إنّه لن يحضر جلسة التصويت على اختيار النائب الثاني لأن أحد المترشحين أتهمه بالتزوير سابقا وسيتم ترحيل الأمر إلى الجلسة القادمة.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي خلال الجلسة إنّه يجب إحالة التقارير الرقابية للنائب العام لمحاسبة المتورطين في الفساد.