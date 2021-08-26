عقيلة صالح: سنسحب الثقة من الحكومة إذا غابت عن الاستجواب

قال رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، إنه إذا لم تحضر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جلسة الاستجواب سيتم سحب الثقة عنها.

وأضاف صالح في تصريح لقناة “العربية”، أن استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها، لافتا إلى أن الحكومة منحت من وصفهم بـ”الميليشيات” ميزانية أكبر من ميزانية الجيش.

كما اتهم الحكومة بالفشل في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين، موضحا أن مجلس النواب سيقرر بقاء الحكومة أو رحيلها بعد الاستماع إليها.

وقال مستشار رئيس مجلس النواب للشئون الإعلامية فتحي المريمي، في وقت سابق، إن المجلس يستعد الأسبوع القادم لعقد جلساته لمناقشة الحكومة المطلوب مثولها أمام المجلس، بناء على استدعاء الرئيس، وذلك للإجابة على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول العديد من القضايا التي تشغل المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وفي 10 مارس الماضي، منح مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الحاضرين للجلسة حينها، في مدينة سرت، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وحازت حكومة الوحدة الوطنية على ثقة 132 نائبا، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الجلسة، إن مدة ولاية الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر القادم على أن تكون حكومة تصريف أعمال بعد تجاوز هذا التاريخ.

ووصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة باليوم التاريخي لليبيا.