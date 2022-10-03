«عقيلة صالح غير مؤهل نفسيا».. «عبدالمطلب ثابت» يرد على إسقاط عضويته

قال مندوب ليبيا بالجامعة العربية عبد المطلب ثابت إنّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح غير متزن عقليا بسبب إخفاقاته المتكررة ويجب عليه التنحي عن الرئاسة.

وفي ردّه على قرار عقيلة صالح إسقاط عضويته من مجلس النواب، أوضح ثابت في تصريح صحفي أنّه تقدم باستقالته رسميا منذ أشهر لرئاسة البرلمان.

من جانبه، شدّد عضو مجلس النواب زياد دغيم على نواب فزان أن يتحركوا ضد قرارات عقيلة صالح غير القانونية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفقا لقوله.

ودعا دغيم في تصريح صحفي نواب فزان إلى تحمل مسؤولياتهم، ومشيرا إلى أنّه على نواب المنطقة الغربية أن يقوموا بدورهم لوضع حد لهذا النزيف داخل البرلمان.