عقيلة صالح: لست راضيا عن قرار إيقاف «باشاغا»

أكد رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، اليوم السبت، أن إجراءات إيقاف رئيس الحكومة الليبية المُكلف فتحي باشاغا كانت متسرعة ولم تتم وفقا للقانون.

وقال عقيلة في تصريح لقناة “العربية”: “طلبت عدم التسرع بإيقاف باشاغا ولست راضيا عن هذا القرار”.

ونوه رئيس مجلس النوّاب إلى أن إجراءات إقالة الحكومة أو رئيسها تتطلب المساءلة ثم التحقيق.

هذا وأشار عقيلة إلى أن إجراء الانتخابات يتطلب حكومة جديدة محايدة، موضحاً أنه لن يقبلوا إشراف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على الانتخابات

وأضاف: “فور التوافق على قانون الانتخابات سنشكل حكومة تتولى إجراءها”.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إن قرار إيقاف رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، جاء بسبب رفضه الانغماس في ملفات فساد مالي مع مجموعة من النوّاب.