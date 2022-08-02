عقيلة صالح لنظيرة التركي: هناك روابط تاريخية بين الشعبين التركي والليبي

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقاءه في أنقرة مع نظيره التركي مصطفى شنطوب أن هناك روابط تاريخية بين الشعبين التركي والليبي، وأنه من الواجب ترك جميع قنوات الحوار مفتوحة من أجل إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.

ونوه عقيله إلى أن أولوية الحكومة الجديدة التي تشكلت في ليبيا وحصلت على ثقة مجلس النواب، هي ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.

وخلال الاجتماع قال شنطوب، إن العلاقات القائمة بين تركيا وليبيا تمتد إلى عهود قديمة، مبينا أن تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين سينعكس إيجابا على باقي المجالات والقطاعات.

وذكر أنه تم العام الماضي، تأسيس مجموعة الصداقة التركية الليبية داخل البرلمان التركي، بهدف تطوير العلاقات مع ليبيا.

ولفت إلى أن الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية يستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة لتركيا.