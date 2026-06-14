عقيلة صالح: مؤتمر بنغازي يعزز «الشراكة البرلمانية» بين آسيا وإفريقيا

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عقد، في مدينة بنغازي، اجتماعاً مع النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي سعود الحجيلان، لبحث الترتيبات والاستعدادات النهائية الخاصة بانعقاد المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي.

وشارك في الاجتماع رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، والأمين العام للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي فايز الشوابكة، حيث ناقش المجتمعون الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر المرتقب الذي تستضيفه مدينة بنغازي، إلى جانب سبل ضمان نجاح أعماله وتحقيق أهدافه.

وبحسب مجلس النواب الليبي، ركز الاجتماع على أهمية المؤتمر بوصفه منصة برلمانية تجمع ممثلي الدول الآسيوية والأفريقية، بما يعزز الشراكة بين الجانبين ويدعم تبادل الخبرات والتجارب في المجالات البرلمانية المختلفة.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة تعزيز الحوار والتعاون البرلماني بين الدول الأعضاء، بما يخدم القضايا المشتركة ويدعم ترسيخ العلاقات بين الشعوب والدول في قارتي آسيا وأفريقيا.

كما أشاد الحاضرون بالجهود المبذولة لإنجاح المؤتمر، معربين عن تطلعهم إلى أن يشكل الحدث محطة مهمة لتعزيز التنسيق البرلماني وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين الدول المشاركة.

هذا ويُعد المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي إحدى المنصات البرلمانية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين برلمانات الدول في قارتي آسيا وأفريقيا، من خلال تبادل الخبرات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي استضافة مدينة بنغازي للمؤتمر العام الثاني للمجلس في إطار الجهود الرامية إلى توسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التواصل بين المؤسسات التشريعية في الدول الأعضاء.