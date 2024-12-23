عقيلة صالح: مدينة درنة انتصرت وعجلة الإعمار والتنمية لن تتوقف

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين في مدينة درنة، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة”، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الدولة.

وفي مستهل الجلسة ألقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، كلمة أكد خلالها أن “مدينة درنة انتصرت في معركة الحياة ضد الموت، ومعركة الأمل ضد اليأس، ومعركة البناء ضد الهدم، وبهمة أبنائها وأبناء ليبيا تخطت أحزانها ودمارها وألمها وهي اليوم المدينة النموذج في استعادة الحياة ونشاطها وبريقها بجهود الخيرين الذين واصلوا الليل بالنهار، وتحدوا المركزية و البيروقراطية ، وتجاوزوا المعوقات والخلافات، ونجحوا في إعادة الإعمار في وقت وجيز، مضيفاً بأن حضورنا اليوم لمدينة درنة كمجلس للنواب أردنا أن نؤكد لأهلنا أننا عند وعدنا، وأن عجلة الإعمار والتنمية لن تتوقف”.

وأكدت عضو مجلس النواب عن مدينة درنة “انتصار شنيب”، “أن انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة درنة للمرة الأولى في تاريخها يُعد حدثاً تاريخياً يشرف المدينة وأهلها بأن تكون حاضنة لكل نواب ليبيا من مختلف مناطقها ومدنها، وتلتها كلمات للسادة أعضاء مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس الدولة”.

كما تم خلال الجلسة “التصويت بالإجماع على مقترح إصدار قرار يُكلف بموجبه صندوق التنمية وإعادة الإعمار ببناء متحف يخلد ذكرى الإعصار الذي تعرضت له مدينة درنة، وكذلك تم استدعاء الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، للمساءلة عن ما تم إنجازه في سنة 2024 .م و ما ستقدمه خلال سنة 2025 م، وبذلك عُلِّقت الجلسة”.

#تصريح عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين في مدينة درنة، برئاسة السيد رئيس مجلس النواب المستشار "عقيلة صالح"،… تم النشر بواسطة ‏عبدالله بليحق _ Abdullah Bliheg‏ في الاثنين، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤