عقيلة صالح: هناك اتصالات مع مجلس الدولة للاتفاق على آلية تشكيل الحكومة

قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، إن هناك اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية لتشكيل الحكومة.

وفي حديث لصحيفة الشروق بين “عقيلة” أن هناك اتفاق مع مجلس الدولة على آلية الترشح تقوم على “أن يزكى المرشح بالحصول على ترشيح 20 عضواً من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب”.

وبحسب عقيلة فإن الأمور جاهزة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام، لجهة صدور القاعدة الدستورية وقانوني انتخاب الرئيس والبرلمان، كما أن مفوضية الانتخابات جاهزة، وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة.

ولفت “عقيلة” إلى أنه لا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، مضيفا أنه “لو تُرك الأمر بين الليبيين لتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لكانت الأمور ستمضي بطريقة سريعة وجيدة”.

وأكد “عقيلة”، كل شخص تتوافر فيه الشروط يمكنه الترشح، أما الترشح بالاسم أو الوظيفة والانتماء “غير مقبول”.