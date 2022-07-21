عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا وسأزور أنقرة

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن “هناك تقاربا مع تركيا”، مشيراً إلى أنه سيجري زيارة إلى العاصمة أنقرة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف صالح في مقابلة مع قناة “المسار” الليبية: “هناك تقاربا مع تركيا.. لا توجد مقاطعة دائمة أو خصومة دائمة فالسياسة مرنة وقابلة للتطوير والتغيير”.

وتابع: “هناك زيارة مرتقبة سأقوم بها إلى تركيا لكن موعدها لم يحدد بسبب الأحداث التي حدثت في ليبيا مؤخراً”.​​​​​​​

هذا وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّ المجلس لم يكن طرفا في أي تقارب بين خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

عقيلة صالح وفي لقاء مع التلفزيون العربي سيبث لاحقا، قال إنّه يعتقد أنّ خليفة حفتر لن يزج نفسه في حوارات مع حكومة عبدالحميد الدبيبة، موضحا أنّ بقاء الأخير في منصب مايسمى “القائد العام” مسألة تخص السلطة التشريعية.

وذكر عقيلة صالح أنّه لم يتلق أي دعوة حتى الآن للقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعد لقاء جنيف، مشيرا إلى أنّه يجب أن يستفتي الشعب الليبي على مشروع الدستور.

ورحّب عقيلة صالح باجتماع قادة المؤسسات العسكرية للجيس الليبي في طرابلس، قائلا إنّهم يطمحوا للوصول إلى حماية الحدود، وتوحيد الوقوات المسلحة، وفقا لتعبيره.