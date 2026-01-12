«عقيلة صالح» يؤكد معالجة أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الاثنين، وبحضور عضوات مجلس النواب عائشة الطبلقي وعائشة شلابي وانتصار شنيب، ممثلي عددٍ من الشركات المتعثرة والمنسحبة، وذلك لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه العاملين بهذه الشركات.

وجرى اللقاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، حيث جرى استعراض أوضاع العاملين الوطنيين المتأثرين بتوقف أو انسحاب الشركات الأجنبية، إلى جانب مناقشة السبل القانونية والإدارية الكفيلة بمعالجة أوضاعهم الوظيفية.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم 197 لسنة 2025م، القاضي بتفويض وزير الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإعادة تنسيب العاملين الوطنيين في الشركات الأجنبية المنسحبة والمتعثرة، وكذلك الشركات الوطنية المنحلة، للعمل داخل الوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وشدد على أهمية ضمان حقوق العاملين والحفاظ على استقرارهم الوظيفي، بما يسهم في الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تعثر هذه الشركات.