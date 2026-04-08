«عقيلة صالح» يبحث أزمة المياه والخدمات في منطقة القوارشة

استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم بمكتبه في مدينة القبة، وفدًا برئاسة عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، وعضوي المجلس البلدي إبراهيم الفارسي وأحمد بومخاطرة، إلى جانب رئيس الفرع البلدي القوارشة أحمد عمران ووفد من أعيان وحكماء المنطقة.

وجاء اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الخدمية الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، لا سيما أزمة نقص المياه الحادة في منطقة القوارشة، والتي أثّرت بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للسكان.

ونقل الوفد للرئيس صورة واضحة عن المعاناة التي يعانيها الأهالي بسبب عدم توفر مياه الشرب، مطالبين بالتدخل الفوري من الجهات التنفيذية لوضع حلول عاجلة ومستدامة وضمان إيصال المياه لجميع أحياء الفرع البلدي.

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تفهمه الكامل للمطالب، مشددًا على متابعة الملف مع الجهات المختصة لتخفيف معاناة المواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.