«عقيلة صالح» يبحث المستجدات السياسية مع السفير الأوروبي

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية في البلاد، حيث أكد عقيلة صالح على ”أننا نريد رئيس حكومة لكل الليبيين”، على حد قوله.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى استمرار المشاورات مع مجلس الدولة في عدد من المسارات وأهمها مسار تعديل الإعلان الدستوري والحكومة الجديدة.

كما أكد رئيس مجلس النواب على الاستمرار في دعم العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات كونها الحل الأمثل للأزمة الليبية عقب إزالة العوائق التي قدمتها المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

من جانبه أكد ساباديل، على دعم الاتحاد الأوروبي لإرادة الشعب الليبي، كما أكد على دعم قرارات مجلس النواب.