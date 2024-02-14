عقيلة صالح يبحث الملف السياسي مع عضو البرلمان الألماني

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع عضو البرلمان الألماني توبياس باخرلي و السفير الألماني لدى ليبيا مخائيل أونماخت، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة من خلال الوصول إلى الانتخابات.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الحل في ليبيا بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووجوب تشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات، بعد ان تم إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وانتخاب مجلس الأمة.

وبعد اللقاء قال السفير “أونماخت ” في منشور على منصة إكسي، إن بلاده تؤمن بأن الحوار في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم ، داعيا جميع الأطراف لتجاوز الخلافات والذهاب إلي الانتخابات.

وأضاف أونماخت، أن لقائه رفقة عضو البرلمان مع رئيس مجلس النواب ركز على تبادل وجهات النظر حول الوصول لحل سياسي لليبيا .