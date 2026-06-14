عقيلة صالح يبحث «تعزيز التعاون» مع فرنسا

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026، سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا، تييري فالا، وذلك في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا، إلى جانب مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية، في إطار التواصل الدبلوماسي المستمر بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها ليبيا مع عدد من الشركاء الدوليين، بهدف دعم مسارات الاستقرار وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم جهود الاستقرار في ليبيا.