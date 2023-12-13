«عقيلة صالح» يبحث في أنقرة تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً. »

ورافق عقيلة صالح في زيارته، أعضاء مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، وأسامة الشعافي، وبالخير الشعاب ، حيث كان في استقبالهم سفير ليبيا لدى دولة تركيا مصطفى القليب، وعدد من مسؤولي دولة تركيا.

وعقب وصوله، التقى رئيس مجلس النواب مع رئيس مجلس النواب التركي نعمان كورتولموش.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد بحث اللقاء عددا من الملفات السياسية والعلاقات الثنائية بين مجلسي النواب الليبي والتركي.

كما سيلتقي رئيس مجلس النواب مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال الساعات القادمة لتأكيد موقف مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.