«عقيلة صالح» يبحث في القاهرة المحافظة على وقف إطلاق النار

التقى رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن صالح بحث خلال اللقاء مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة ومبادرته وإعلان القاهرة وسُبل تنفيذها للوصول للحل في ليبيا وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، بحسب المجلس.

كما تناول اللقاء المحافظة على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الليبية.

ووصل عقيلة صالح أمس الأحد، إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين.

وذكرت وسائل إعلام أن رئيس نواب طبرق يزور القاهرة لاستئناف سلسلة لقاءات في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية.

وأوضحت أنه من المقرر أن يعقد صالح خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين وكذلك السفير الأمريكي بالقاهرة.