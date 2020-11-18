عقيلة صالح يبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع السياسية

تلقى رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، اتصالاً هاتفياً، من سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد بحث الاتصال مستجدات الأوضاع السياسية، الإقليمية والمحلية.

وناقش رئيس مجلس نواب طبرق مع السفير نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس ودور المجلس في خارطة الطريق الانتخابية وأهمية دور التمثيل الإقليمي المناسب في الانتخابات المحتملة العام المقبل.

مكالمة ودية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول نتائج الملتقي السياسي الليبي #LPDF. حيث ناقشنا دور مجلس النواب في خارطة الطريق الإنتخابية بالإضافة إلى أهمية التمثيل الإقليمي المناسب في الإنتخابات المعلقة للهيكل التنفيذي المؤقت. pic.twitter.com/cSR1h2wZO1 — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) November 17, 2020

وفي وقت سابق، أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس اتفقوا على خطوات جوهرية نحو ليبيا موحدة مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم لوضع الخطوات النهائية.

وأشار أوفتشا في تصريحات صحفية إلى أن مسار الحوار السياسي الليبي مرهق ولكنه موحد، مُبديا إعجابه بكل الجهود التي بذلها المشاركون والمناقشات التي استمرت لمدة 10 أيام وما انتجته هذه المناقشات من خطوات جوهرية نحو ليبيا موحدة.

وأضاف السفير الألمانية أنه “من المهم الآن الحفاظ على الزخم لوضع الخطوات النهائية”.