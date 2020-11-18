عقيلة صالح يبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع السياسية

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 14:58 | آخر تحديث: 18 نوفمبر 2020 - 14:59 نُشر: الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 14:58
ليبيا
أرشيفية/نواب طبرق

تلقى رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، اتصالاً هاتفياً، من سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد بحث الاتصال مستجدات الأوضاع السياسية، الإقليمية والمحلية.

وناقش رئيس مجلس نواب طبرق مع السفير نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس ودور المجلس في خارطة الطريق الانتخابية وأهمية دور التمثيل الإقليمي المناسب في الانتخابات المحتملة العام المقبل.

وفي وقت سابق، أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس اتفقوا على خطوات جوهرية نحو ليبيا موحدة مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم لوضع الخطوات النهائية.

وأشار أوفتشا في تصريحات صحفية إلى أن مسار الحوار السياسي الليبي مرهق ولكنه موحد، مُبديا إعجابه بكل الجهود التي بذلها المشاركون والمناقشات التي استمرت لمدة 10 أيام وما انتجته هذه المناقشات من خطوات جوهرية نحو ليبيا موحدة.

وأضاف السفير الألمانية أنه “من المهم الآن الحفاظ على الزخم لوضع الخطوات النهائية”.

آخر تحديث: 18 نوفمبر 2020 - 14:59
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