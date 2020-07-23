«عقيلة صالح» يبحث مع السفير الأمريكي سُبل إنهاء الأزمة السياسية

بحث رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، مع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية، جرت بينهما مساء الأربعاء.

وأفاد المجلس في بيان اليوم الخميس، بأن صالح والسفير الأمريكي بحثا سُبل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وضرورة إيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام في البلاد.

كما أكد الجانبان على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وعدم التصعيد العسكري وبضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

كما أكد رئيس مجلس نواب طبرق على ضرورة وضع آلية لتوزيع العائدات النفطية بشكل عادل وشفاف بين كافة أبناء الشعب الليبي، وفق قوله.