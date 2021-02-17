عقيلة صالح يبحث مع المبعوث الأممي دعم حكومة الوحدة الوطنية

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة الأممية يان كوبيش، اليوم الأربعاء، بمدينة القبة في الجبل الأخضر، رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح.

وأثنى المبعوث الخاص على دور عقيلة صالح الهام في استئناف العملية السياسية والاسهام في انجاح ملتقى الحوار السياسي، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للبعثة على فيسبوك.

وخلال اللقاء، لمس المبعوث الخاص كوبيش الدعم الكامل من عقيلة صالح لعقد جلسة لمجلس النواب من أجل منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأكد الطرفان على أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

كما التقى المبعوث الأممي عدد من أعضاء مجلس النواب بمدينة القبة.

وتم خلال اللقائين بحث مستجدات الوضع السياسي واستحقاقات المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الاستعدادات المطلوبة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وأكد الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات برلين ودعم السلطة التنفيذية الجديدة ومنح الثقة للحكومة الجديدة من مجلس النواب، وإعطاء أولوية للمصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس.