«عقيلة صالح» يبحث مع تركيا ملفات التعاون والتطورات الإقليمية

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، يوم الاثنين 30 مارس، السفير التركي لدى ليبيا غوفين بيجيتش، وفق ما أفاد به المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، مع بحث سبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة بين البلدين.

كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في ليبيا والتطورات الإقليمية في المنطقة، في ظل التحديات السياسية التي تشهدها البلاد، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار.

وخلال اللقاء، تلقى رئيس مجلس النواب دعوة رسمية لزيارة الجمهورية التركية، في خطوة تعكس استمرار التواصل الدبلوماسي بين الجانبين.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار التحركات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها ليبيا، والتي تهدف إلى توسيع دائرة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ودعم مسارات الاستقرار في البلاد.