«عقيلة صالح» يبحث مع «تيته» مستجدات الأوضاع وإنهاء الانقسام السياسي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، والوفد المرافق لها.

وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة بنغازي، “بحث صالح، مع الممثلة الخاصة للأمين العام مستجدات الأوضاع في البلاد، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي”.

وتم الاتفاق “على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال”.

‏من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، على “سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر”.