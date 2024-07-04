«عقيلة صالح» يبحث مع «خوري» سبل إنهاء الأزمة في البلاد

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، نائب المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري، والوفد المُرافق لها.

وبحث صالح، خلال اللقاء “مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة في البلاد”.

وأكد “بأن المجلس قد أوفي بكافة الاستحقاقات من خلال إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يُحقق إرادة الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش لأي أحد”.

وجدد رئيس مجلس النواب، التأكيد بأن “الحل في ليبيا لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وترك الحرية لليبيين في الاختيار في انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد تنظم هذه الانتخابات وتشرف عليها، ومن خلالها يتم توحيد كافة الانقسام بما يخدم مصلحة الشعب الليبي”.

بدورها ثمنت ستيفاني خوري، “كافة الجهود المبذولة من مجلس النواب ورئاسته لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتوحيد المؤسسات عبر سعيه تشكيل حكومة موحدة”.