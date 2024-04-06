«عقيلة صالح» يتفقد مشاريع «إعادة الإعمار» في مدينة درنة

أجرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، برفقة القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة حفتر، ورئيس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد ومدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار المهندس بالقاسم خليفة؛ جولة في مدينة درنة، وذلك للاطلاع على مشاريع الإعمار فيها، بتنفيذ من صندوق تنمية وإعمار ليبيا.

واطلع رئيس مجلس النواب والقائد العام خلال الجولة داخل المدينة على نسب الإنجاز بعدد من المشروعات، والتأكيد أيضاً على ضرورة استكمال الأعمال في أسرع وقت، لتعود مدينة درنة الزاهرة إلى مكانتها التاريخية، وإرثها المملوء بالتنوع الثقافي، في بيئة تساهم في إعادة إحياء المدينة، بالإضافة إلى زيارة مواقع أخرى للشركات المنفذة لمشروع استكمال 2000 وحدة سكنية (العمارات الكورية) في مدينة درنة.

وثمّن صالح، كافة جهود مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار وكافة العاملين بالصندوق التنمية والإعمار الذين يعملون ليل نهار من أجل إعادة مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة.

وشارك في الجولة، كل من مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي، ورئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء خالد حفتر، ولفيف من القادة العسكريين ورؤساء الأركان بالقيادة العامة للقوات المسلحة، حيث تم المرور على معظم الطرق والشوارع بالمدينة، إضافة إلى زيارةٍ مسجد الصحابة وجسور وادي درنة.